«Кувалда справедливости»

Происшествие с «Мульти-Пульти» в стране невыученных уроков.

«В Кремле рады успехам Чебурашки», — отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Отечественный фильм «Чебурашка» за первую новогоднюю декаду собрал в прокате больше трех млрд рублей! Рекордсмен. Триумфатор. Виват!

Успехи другого Чебурашки, появившегося почти одновременно с первым, куда скромнее, и вряд ли «в Кремле» были так же рады. Скорее всего, о его пришествии до поры до времени там и не подозревали. Но те, кому положено, бдили. Не успел ушастый зверек вместе со сказочной братией из чудной страны Мульти-Пульти одолеть зло и воспеть добро, как детский музыкальный спектакль сняли с показа на платформе Kion без объявления причин.

Но времена же теперь другие — не беспросветные советские, когда запрет означал именно запрет, не оставлявший зрителю ни единого шанса увидеть крамольный продукт.

«Происшествие в стране Мульти-Пульти» разлетелось по каналам ютуба, стремительно набирая количество просмотров. Запретный плод по-прежнему сладок. Поэтому люди, часть из которых даже не подозревала о существовании платформы Kion, а часть и не собиралась смотреть эту веселую чепуху, резво побежали по ссылкам.

Сработал классический «эффект Стрейзанд». Для непосвященных скажу: такое название (по имени знаменитой актрисы и певицы Барбары Стрейзанд) получил социальный феномен, когда попытка изъять нечто из публичного оборота приводит к неконтролируемому «веерному» его тиражированию и привлекает повышенное внимание публики.

Через день-другой после происшествия на Kion «Мульти-Пульти» стал исчезать и из ютуба — по требованию правообладателя. Но — врешь, не возьмешь! Сказочные герои продолжали возникать то тут, то там, вызвав к жизни небывалую для детского спектакля взрослую дискуссию.

Мнения разделились. Одни участники спора выражали разочарование: чушь несусветная, непонятно, кому предназначенная, современные дети смотреть не станут, а взрослые, едва взглянув, отвалятся от экрана в недоумении. Артисты играют кое-как. Декорации картонные. И вообще вредная штучка — очередной приступ ностальгии по опостылевшему совку.

Другие, напротив, умилялись: трогательное возвращение в детство. Артисты искренне дурачатся и ловят кайф. Идея постановки проста и благородна — добро побеждает зло, как бы это зло ни старалось все вокруг «ломать, крушить и рвать на части».

Самой занятной оказалась реакция третьих — они предсказуемо принялись искать в детском спектакле подтекст и фиги в кармане. И нашли! Практически во всех эпизодах, репликах и типажах сказочных героев они увидели крамольные отсылки к настоящему, объясняющие моментальный запрет.

Тимофей Трибунцев в роли Чебурашки. Промо-фото к телеспектаклю «Происшествие в стране Мульти-Пульти»

«Чебурашка — Навальный однозначно! — утверждали самые проницательные товарищи. — А Карлсон с его репликой «Я больше не живу на крыше, крыша протекает» — очевидный намек на исход из страны сотен тысяч эмигрантов.

Да и заодно прямой отсыл к незавидной судьбе самого Ивана Урганта, исполнившего роль «умного и красивого мужчины в самом расцвете сил».

Между тем сказка — это иногда просто сказка. И ничего более. Артисты примерно одного поколения собрались вместе и экранизировали любимую пластинку своего детства. В этой сказке сошлись самые популярные герои мультфильмов 70–80-х. Зло олицетворяли собой старуха Шапокляк, Волк, Трус, Балбес и Бывалый (их анимационные разбойничьи «ипостаси» из «Бременских музыкантов»). Добро представляли Чебурашка, Карлсон, Заяц из «Ну, погоди!» и сами «Бременские музыканты». Детский телеспектакль (давно забытый жанр) сделали в стилистике программы советского ТВ «Будильник», воспроизведя и простые картонные декорации, и интонации, и спецэффекты, доступные для того времени.

Впечатляет поистине звездный состав: Трибунцев (Чебурашка), Цыганов (крокодил Гена), Заяц (Исакова), Шапокляк (Раппопорт), Серебряков (Волк), Трус, Балбес и Бывалый (Петров, Козловский, Борунов), Ургант (Карлсон). Сойдясь вместе на одной съемочной площадке, звезды от души веселились, валяли дурака и балдели, не поменяв НИ СЛОВА из «первоисточника» 1982 года! Понятно, что веселую, ни на что особенное не претендующую «чушь» оценили прежде всего их ровесники, которые тоже выросли на этом «детском спектакле для детей», как обозначили жанр его нынешние повзрослевшие создатели. Иные из поклонников признавались, что даже всплакнули, вспомнив детство золотое, когда все так понятно и просто: вот добро, вот зло, и добро непременно победит зло и даже, может быть, обратит его в свою веру. Хотя всем давно ясно: такое возможно только в сказках. А помечтать?

Поздно. В реальной жизни «силы зла» восторжествовали и расправились с «силами добра» проверенным дедовским способом. Запретили. Убрали с глаз долой. Чтобы что? Чтобы не сбивали с пути истинного тех, кто пока не сделал выбора между двумя противоборствующими силами?

Все проще.

Запретили не саму непритязательную, в общем-то, сказку и ее экранизацию — сегодня не те времена. Запретили конкретного Ивана Урганта, посмевшего после 24 февраля высказать (пусть и без радикализма) свою антивоенную позицию.

В ряду неугодных оказались также Александр Гудков из-за кощунственной пародии на «культовый» клип Шамана «Я русский» («Я узкий»), Алексей Серебряков (много чего наговоривший и до 24 февраля), Ксения Раппопорт (отчасти)… Добрым молодцам урок. Так отныне будет с каждым, кто смеет вякать против, с каждым, кто «плюет на вскормившую его Родину».

Кадр из телеспектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти»

На патриотическом ютуб-канале «Абзац. Медиа» зрителям предложили ответить на вопрос: «Как поступать с предателями?» Поставили на голосование несколько вариантов ответа: запретить въезд в Россию тем, кто уехал; лишить гражданства; аннулировать российский паспорт; заморозить счета; понять и простить. Набольшее количество голосов набрали, естественно, запретительные меры борьбы с предателями, несмотря на то что приглашенный для консультации адвокат не без сожаления охарактеризовал их как антиконституционные. «Ну, это дело поправимое», — оптимистично заметил ведущий, предложив «пришить» особо отличившимся отщепенцам госизмену. По его компетентному мнению, Артур Смольянинов в возмутительном интервью уж точно на эту статью «понавалял», да и Пугачевой и даже Ахеджаковой пора приготовиться — все «должны столкнуться с кувалдой справедливости».

Бескомпромиссные ведущие-патриоты «Абзаца» сокрушались при этом: «Каково теперь смотреть хороший фильм «9 рота», зная, какой подонок Смольянинов?»

Тот же вопрос — что делать с фильмами, где снимались предатели Родины, — озаботил и депутатов Госдумы. Один из них,

Дмитрий Гусев, выступил с инициативой специальной маркировки:«Минкульт должен ввести новую норму — предупреждение о предательстве в титрах визуальных произведений», — пояснил он.

«Кувалда справедливости» настигла и Максима Галкина*. 10 января региональный совет ветеранов Кузбасса обратился к губернатору Цивилеву с просьбой лишить Галкина наград Кемеровской области. На следующий день Цивилев подписал постановление: «В связи с совершением Галкиным М.А. проступка, порочащего его как награжденного, постановляю лишить Галкина М.А. наград Кемеровской области: ордена Почета Кузбасса и медали «За веру и добро».

Надо полагать, Галкин жалеет страшно. Пропадет теперь без веры и добра кемеровского разлива. А чудной страны «Мульти-Пульти» больше нет. Создатели спектакля в финале простились с ней со слезами на глазах.

Ирина Петровская, телеобозреватель, ведущая подкаста «Смотри в оба»

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