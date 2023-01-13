Федерация легкой атлетики Петербурга лишилась марафона «Белые ночи»

Организацию марафона «Белые ночи» передали московскому подрядчику. На проведение мероприятия тратятся миллионы рублей, а количество желающих поучаствовать сокращается. Ветераны спорта, спортсмены и участники бегового движения Санкт-Петербурга направили соответствующее обращение губернатору Петербурга Александру Беглову.

С 1990 года в Петербурге проходит марафон «Белые ночи», который собирает по 10 тысяч участников. При этом ответственная за организацию Федерация легкой атлетики проводила мероприятие с минимальным бюджетом.

Однако в 2021 году без объяснения причин Беглов вместе с вице-губернатором Борисом Пиотровским и председателем Комитета по физической культуре и спорту Антоном Шантырем отдали право организовывать мероприятие АНО «Московский марафон». При этом, по словам трехкратного Чемпиона мира Леонида Михайловича Тихонова, на организацию забега выделяются миллионы рублей, но не все они идут на дело.

«Как нам объясняли, информация достоверная или нет мы уже начинаем сомневаться. Из Москвы сказали, что петербургские организаторы в 2019 году проводили «Белые ночи» за 2 миллиона рублей, в 2020 и в 2021 году забег не проводился, а в 2022 они сказали проведут его вообще без денег. А получилось, что 34,6 миллиона рублей заплатил сам Петербург, и плюс плата за регистрацию участников. В итоге получилось 52 миллиона», – сообщил Тихонов.

При этом количество участников сократилось почти на 10%. На вопрос, куда были потрачены деньги, в Комспорте не смогли дать внятного ответа. По мнению марафонцев, они должны были пойти на поддержу спорта в Петербурге, однако не исключено, что средства просто были «освоены» организаторами и чиновниками.

«Мы сейчас в комитете предложили, что от всей сумы, выделяемой на забег, должно как минимум 25% идти на награждение, на развитие спортсменов, чтобы был спорт высоких достижений. Чтоб была конкуренция большая, чтоб приходили и стартовали, зарабатывали деньги – это нормально, а не просто утаскивали по карманам» – подчеркнул Тихонов.

Стоит также отметить, что ранее спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский уклонился от прямых вопросов о передаче организации «Белых ночей» московской компании и пригрозил жесткими санкциями тем, кто продолжит отстаивать интересы Федерации легкой атлетики по проведению марафона.