Мнение: Почему не Карло-Либкнехтовск?
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Артемовск и Бахумт – это два названия одного населенного пункта. Одно название – украинское, второе – российское.
Кто-то в России решил, что название Артемовск более уместно, потому что название Бахмут город получил в ходе украинской декоммунизации названий населенных пунктов.
А вот к названию Соледар никаких претензий нет. Хотя это тоже название, полученное населенным пунктом в результате декоммунизации названий. До июля 1991 года поселок назывался Карло-Либкнехтовск. Но Соледар все называют Соледаром…
Вот такая вот топонимика…
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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