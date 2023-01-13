Мнение: Почему не Карло-Либкнехтовск?

Артемовск и Бахумт – это два названия одного населенного пункта. Одно название – украинское, второе – российское.

Кто-то в России решил, что название Артемовск более уместно, потому что название Бахмут город получил в ходе украинской декоммунизации названий населенных пунктов.

А вот к названию Соледар никаких претензий нет. Хотя это тоже название, полученное населенным пунктом в результате декоммунизации названий. До июля 1991 года поселок назывался Карло-Либкнехтовск. Но Соледар все называют Соледаром…

Вот такая вот топонимика…

Фотография отсюда

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