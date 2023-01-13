Росздравнадзор решил проверить лечащую рак наложением рук клинику

Росздравнадзор проверит деятельность клиники, где по сообщениям средств массовой информации, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Известия» рассказали, что в РФ действует сеть клиник, где от тяжелых заболеваний, в частности рака, «лечат», народными песнями и наложением рук.

По сообщению пресс-службы, ведомство проверит деятельность клиники ООО «Здравница», где, по сообщениям СМИ, пациентов с онкологическими заболеваниями лечат альтернативными методами, передает «Интерфакс».

Ранее полицейские возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» Александра Субботина, который был найден в подвале подмосковного дома в Мытищах, по сообщению СМИ Субботин регулярно пользовался услугами обосновавшейся в Мытищах семейной пары – «шамана и целителя» Магуа Флореса и его жены Тины Кордоба. Супруги принимали клиентов в своем доме, предлагая нетрадиционные методы лечения: вызов духов, жабий яд, купание в петушиной крови.

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