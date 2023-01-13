Житель Соледара рассказал об обстреле фосфорными снарядами

ВСУ обстреливали Соледар, предположительно, фосфорными снарядами, перекладывая ответственность на российскую сторону, рассказал местный житель Сергей Кузин.

По его словам, он лично тушил пожары. «Я не разбираюсь… то ли фосфор, <…> гирлянды (были – прим. ВЗГЛЯД), – передает слова Кузина РИА «Новости».

Местный житель рассказал, что огонь велся из-под Носовки, а говорилось, что стреляет российская армия. Однако ВС РФ брали в то время Владимировку и была далеко.

Кузин добавил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели огонь.

Ранее Кузин рассказал, что солдаты ВСУ вывезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города жителей.

Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагенровцы» установили контроль над Соледаром. ВСУ потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.

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