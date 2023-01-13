 

Житель Соледара рассказал об обстреле фосфорными снарядами

13.01.2023, 12:50, Новости дня
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ВСУ обстреливали Соледар, предположительно, фосфорными снарядами, перекладывая ответственность на российскую сторону, рассказал местный житель Сергей Кузин.

По его словам, он лично тушил пожары. «Я не разбираюсь… то ли фосфор, <…> гирлянды (были – прим. ВЗГЛЯД), – передает слова Кузина РИА «Новости».

Местный житель рассказал, что огонь велся из-под Носовки, а говорилось, что стреляет российская армия. Однако ВС РФ брали в то время Владимировку и была далеко.

Кузин добавил, что украинские танки базировались в жилом секторе, откуда вели огонь.

Ранее Кузин рассказал, что солдаты ВСУ вывезли из Соледара всю бытовую технику и личные вещи уехавших из города жителей.

Напомним, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «вагенровцы» установили контроль над Соледаром. ВСУ потеряли 200 человек при попытке организовать контратаку на Соледар.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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