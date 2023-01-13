Военный эксперт Трошев: Об оперативном окружении Артемовска речи не идет

Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет, сообщил глава Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрей Трошев.

«Не знаю, кто такой Игорь Кимаковский, но он явно человек, который рядом с Артемовском не находился и карты не смотрел», – приводится заявление Трошева в Telegram-канале «Кепка Пригожина».

Трошев отметил, что когда Артемовск будет окружен, об этом сообщат.

«Хочу еще раз подчеркнуть, в Артемовске, кроме ЧВК «Вагнер», нет никого. Поэтому рассказы некоего врио главы ДНР про оперативное окружение Артемовска – не что иное, как введение россиян в заблуждение», – добавил он.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Артемовск взят российскими войсками в оперативное окружение.

Донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее 5 тыс. бойцов ВСУ. По его словам, их до сих пор могут снабжать боеприпасами и провиантом.

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