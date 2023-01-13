В дневнике “МЭШ” появились обозначения важных экзаменационных тем

Разметка доступна не только выпускникам, но и учащимся, начиная с пятого класса. Они смогут ознакомиться с содержанием экзамена в самом начале изучения предмета и в дальнейшем оценивать свою готовность к сдаче, отметила замруководителя столичного Департамента образования и науки Олеся Лукашук.

“Так содержание экзамена не станет для школьника неожиданностью, поможет ему не только интеллектуально, но и психологически подготовиться к экзамену”, – рассказала она.

Рядом с темами в карточках уроков появились иконки “Будет на ОГЭ” и “Будет на ЕГЭ”. Функционал доступен в веб-версии и в мобильном приложении “Дневник МЭШ”. Пользователь сможет увидеть список номеров экзаменационных заданий, в которых встречаются данные темы, сообщается на портале mos.ru.

Библиотека “МЭШ” предлагает учащимся большой набор инструментов для подготовки к экзаменам. Они могут воспользоваться удобным рубрикатором, который сортирует контент по темам и дисциплинам, позволяет найти пособия, приложения и видео для самопроверки.

В разделе “Тесты” представлены задания в формате ЕГЭ. Это поможет школьникам потренироваться в решении экзаменационных номеров.

В “Московской электронной школе” регулярно появляется новый контент. Недавно библиотека “МЭШ” пополнилась тремя новыми виртуальными лабораториями по физике и одной по органической химии.

“Московская электронная школа” разработана в 2016 году Департаментом образования и науки и Департаментом информационных технологий. Педагоги и ученики имеют доступ к двум миллионам электронных образовательных материалов. База пополняется крупными издательствами, IT-компаниями и учителями.