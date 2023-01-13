Москвичам пообещали потепление в канун старого Нового года

В пятницу в столице и регионе потеплеет до -2 градусов. Ожидается пасмурная погода, возможны прояснения.

Как сообщает телеканал “360”, днем в Москве воздух прогреется до -2…-4 градусов. В Подмосковье разброс показаний составит от -2 до -7 градусов. При этом в регионе сохраняется повышенное атмосферное давление.

При этом в ближайшие дни температура вновь поднимется выше нуля. Крещенских морозов не ожидается, а на дорогах снова будут лужи.