 

МОТ оценил разрыв в уровне занятости между мужчинами и женщинами по всему миру

13.01.2023, 12:25, Разное
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По данным Международной организации труда (МОТ), разрыв между уровнем занятости мужчин и женщин составляет 24,9%. Это означает, что на каждого безработного мужчину в мире приходится две экономически неактивных женщины.

По данным Международной организации труда (МОТ), разрыв между уровнем занятости мужчин и женщин составляет 24,9%. Это означает, что на каждого безработного мужчину в мире приходится две экономически неактивных женщины.

В 2022 году в мире уровень занятости женщин составлял 47,4%, а мужчин – 72,3%. Разрыв составляет 24,9%. Это означает, что на каждого экономически неактивного мужчину приходится две безработных женщины.

По данным МОТ, уровень безработицы среди молодежи в 3 раза выше, чем среди взрослых в возрасте 15-24 лет. Также более одной пятой части молодых людей (23,5%) не имеют работы, профессиональной подготовки или учебы.


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