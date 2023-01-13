МОТ оценил разрыв в уровне занятости между мужчинами и женщинами по всему миру

По данным Международной организации труда (МОТ), разрыв между уровнем занятости мужчин и женщин составляет 24,9%. Это означает, что на каждого безработного мужчину в мире приходится две экономически неактивных женщины.

По данным Международной организации труда (МОТ), разрыв между уровнем занятости мужчин и женщин составляет 24,9%. Это означает, что на каждого безработного мужчину в мире приходится две экономически неактивных женщины.

В 2022 году в мире уровень занятости женщин составлял 47,4%, а мужчин – 72,3%. Разрыв составляет 24,9%. Это означает, что на каждого экономически неактивного мужчину приходится две безработных женщины.

По данным МОТ, уровень безработицы среди молодежи в 3 раза выше, чем среди взрослых в возрасте 15-24 лет. Также более одной пятой части молодых людей (23,5%) не имеют работы, профессиональной подготовки или учебы.