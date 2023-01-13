Тур по дому Хелен Миррен, который она продает за 1 миллиард рублей

77-летняя двукратная обладательница премии “Оскар” Хелен Миррен и ее супруг-режиссер Тейлор Хэкфорд продают свой дом в Лос-Анджелесе, Калифорния, в котором жили с 1991 года, — об этом сообщает издание Just Jared. Новым владельцам роскошный особняк обойдется более чем в миллиард рублей (17 миллионов долларов). Агент по недвижимости Стивен Апелян объяснил продажу тем, что пара “все больше времени стала проводить за пределами штата”.

От этого объекта веет Старым Голливудом, и тот факт, что с момента постройки у него было всего четыре владельца, которые являются весьма влиятельными фигурами в кинобизнесе, подтверждает это, – добавил Апелян.

Дом площадью 3413 квадратных метров оснащен восьмью спальнями и одиннадцатью ванными комнатами. Территория особняка примыкает к заповедной парковой зоне, которую, согласно риелторским отчетам, вряд ли когда-либо застроят.

Напомним, Хелен Миррен наиболее известна ролями в фильмах “Калигула”, “Королева”, “Женщина в золотом”, “Хороший лжец”, “Призрачная красота”, а также новом сериале “1923” от создателей “Йеллоустона”.