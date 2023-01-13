 

Тур по дому Хелен Миррен, который она продает за 1 миллиард рублей

13.01.2023, 12:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

77-летняя двукратная обладательница премии “Оскар” Хелен Миррен и ее супруг-режиссер Тейлор Хэкфорд продают свой дом в Лос-Анджелесе, Калифорния, в котором жили с 1991 года, — об этом сообщает издание Just Jared. Новым владельцам роскошный особняк обойдется более чем в миллиард рублей (17 миллионов долларов). Агент по недвижимости Стивен Апелян объяснил продажу тем, что пара “все больше времени стала проводить за пределами штата”.

От этого объекта веет Старым Голливудом, и тот факт, что с момента постройки у него было всего четыре владельца, которые являются весьма влиятельными фигурами в кинобизнесе, подтверждает это, – добавил Апелян. 

Дом площадью 3413 квадратных метров оснащен восьмью спальнями и одиннадцатью ванными комнатами. Территория особняка примыкает к заповедной парковой зоне, которую, согласно риелторским отчетам, вряд ли когда-либо застроят.

Напомним, Хелен Миррен наиболее известна ролями в фильмах “Калигула”, “Королева”, “Женщина в золотом”, “Хороший лжец”, “Призрачная красота”, а также новом сериале “1923” от создателей “Йеллоустона”. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11.22 / Секрет Павла (сам рассказал) – Личное мнение

13.01.23 / Развод из-за запоев, выкидыш, уход мужа к беременной любовнице: личная жизнь одинокой Веденеевой

22.10.20 / Политика: Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

10.06.22 / Летом в Москве высадят более 35 миллионов однолетних цветов

15.04.21 / Цепи и кольца: Ани Лорак выступила соавтором коллекции украшений

30.09.22 / Джордж и Амаль Клуни дали интервью в восьмую годовщину свадьбы: о знакомстве, браке и ошибках в воспитании детей

22.08.22 / Бронхит и живая курица на ужин в знак солидарности с Украиной — французский журналист представил, куда заведёт европейцев борьба за экономию энергии

15.12.21 / Хочется спать в середине дня? 3 простых упражнения, чтобы взбодриться

26.08.22 / Костя Иночкин, Тарковский и хоррор столетней давности: что ждет москвичей на акции “Ночь кино”

01.11.21 / Только то, что под рукой: мощный рецепт против угрей из того, что есть на кухне у каждого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика