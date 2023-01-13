Брэд Питт и Марго Робби на премьере фильма “Вавилон” в Лондоне

Накануне в британской столице состоялся премьерный показ фильма Дэмиена Шазелла “Вавилон”. Мероприятие прошло в знаменитом лондонском кинотеатре BFI IMAX Waterloo. Разумеется, на ковровую дорожку вышли главные звезды картины — Брэд Питт и Марго Робби.

Марго для выхода выбрала алое платье Valentino с длинными рукавами-кейп и открытой спиной. А Брэд, в свою очередь, предпочел темно-серый костюм в клетку от Tom Ford в сочетании рубашкой более светлого оттенка.

На премьере к Робби и Питту присоединились и другие коллеги по “Вавилону”: актеры Диего Кальва, Ли Чжун Ли, Джован Адепо, Кэтрин Уотерстон и Оливия Гамильтон, а также сценарист и режиссер Дэмиен Шазелл.

В конце декабря Дэмиен Шазелл рассказал о двухчасовой версии “Вавилона”, снятой на смартфон. Итоговый хронометраж картины составил 3 часа 9 минут.