 

Брэд Питт и Марго Робби на премьере фильма “Вавилон” в Лондоне

13.01.2023, 12:00, Разное
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Накануне в британской столице состоялся премьерный показ фильма Дэмиена Шазелла “Вавилон”. Мероприятие прошло в знаменитом лондонском кинотеатре BFI IMAX Waterloo. Разумеется, на ковровую дорожку вышли главные звезды картины — Брэд Питт и Марго Робби.

Марго для выхода выбрала алое платье Valentino с длинными рукавами-кейп и открытой спиной. А Брэд, в свою очередь, предпочел темно-серый костюм в клетку от Tom Ford в сочетании рубашкой более светлого оттенка. 

На премьере к Робби и Питту присоединились и другие коллеги по “Вавилону”: актеры Диего Кальва, Ли Чжун Ли, Джован Адепо, Кэтрин Уотерстон и Оливия Гамильтон, а также сценарист и режиссер Дэмиен Шазелл. 

В конце декабря Дэмиен Шазелл рассказал о двухчасовой версии “Вавилона”, снятой на смартфон. Итоговый хронометраж картины составил 3 часа 9 минут. 


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