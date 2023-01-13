В США взлетели цены на яйца

В США высоко взлетели цены на куриные яйца, передаёт ABC News. Как сообщается, в разных районах страны стоимость яиц выросла в два-три раза за год. Это происходит не только по причине инфляции, но и резкого сокращения поголовья домашней птицы из-за птичьего гриппа у кур-несушек.

Этим утром, когда цены на продукты, особенно на яйца, сильно ударили по кошелькам американцев, аналитики возлагают большие надежды на новый правительственный отчёт об инфляции, который должен быть опубликован сегодня. Ожидается, что потребительские цены в прошлом месяце выросли на 6,5 процента по сравнению с прошлым годом. Это обнадёживает по сравнению с ростом на 7,1 процента в ноябре, но для большинства покупателей этого недостаточно.

ЖЕНЩИНА НА УЛИЦЕ: Это слишком, просто слишком.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА НА УЛИЦЕ: Я не хочу ничего покупать, не могу себе этого позволить.

В целом цены на продукты питания выросли примерно на 12 процентов в прошлом году, но яйца — это совсем другая история: цены выросли более чем вдвое, а в некоторых районах — даже втрое. Покупатели в одном магазине в Нью-Йорке сообщают, что упаковка яиц теперь стоит более 11 долларов. Работники ресторанов говорят, что не поспевают за уровнем цен.

БРИТТАНИ ГРЕНДЖЕР, ресторан сиропов в Денвере: Мы получали коробки примерно за 27 долларов, а теперь мы получаем их примерно за 150 долларов.

И дело не только в инфляции. Самая сильная за последние годы вспышка птичьего гриппа нанесла ущерб отрасли. В сочетании с высоким спросом во время недавнего праздничного сезона выпечки в некоторых районах возник дефицит. Министерство сельского хозяйства сообщает, что птичий грипп сократил численность кур-несушек более чем на 40 миллионов.

ДЖЕК ЧЕН, магазин сладостей Maison в Филадельфии: Если цены на яйца по-прежнему будут такими высокими, нам придётся снова поднять цены.

МИСТИ СИГРЕЙВС, пекарь из Лос-Анджелеса: На прошлой неделе я испекла много заварного крема и тому подобного, поэтому я не делала никаких кексов, потому приходится выбирать между тем, какую продукцию мы собираемся предложить.

Хорошая новость заключается в том, что, по мнению некоторых экспертов, цены на яйца, возможно, достигли пика, хотя и ожидается, что они останутся высокими до весны.

АНДРЕА ФУДЖИ, корреспондент ABC News: Что касается отчёта об инфляции, который должен быть опубликован сегодня, если новости не будут хорошими, готовьтесь, что Федеральная Резервная Система снова повысит процентные ставки.

Дата выхода в эфир 12 января 2023 года.