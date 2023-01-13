Видеокарты из разорившейся криптобиржи FTX раздали пенсионерам и бездомным

Более 11 тысяч видеокарт последнего поколения были бесплатно розданы пенсионерам округа Санта-Клара, штат Калифорния, США. Ликвидационная комиссия обанкротившейся криптобиржи FTX приняла решение отправить конфискованное имущество компании на благотворительность.

Видеокарты раздавали возле центров занятости, в местах скопления бездомных и в пенсионном фонде. Любой желающий мог получить на руки до 5 видеокарт модели Nvidia GeForce RTX 3070 и выше. Некоторые жители признаются, что не знают, что нужно делать с этим устройством, и находят ему оригинальные применения. Так, 77-летний Рой Симплер повесил графический адаптер в качестве светильников в своём гараже, а 61-летняя Клара Джефферсон использует две RTX 4050 как подпорки для качающегося комода. Лишь немногие из счастливых обладателей бесплатных видеокарт признались, что будут использовать их для игр или для майнинга криптовалют.

– Сначала мы хотели раздавить их бульдозером, – рассказывает член ликвидационной комиссии. – Однако общественная реакция на это была бы негативной. Общество считает, что любое имущество нужно бесплатно раздавать пенсионерам, бездомным, темнокожим и другим уязвимым группам населения. Мы делаем это бесплатно. Меня удивляет, что в некоторых странах конфискованное имущество уничтожается или продаётся на аукционах. У людей, которые так делают, нет сердца и гражданской сознательности.

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