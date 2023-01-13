 

В профсоюзе таксистов заявили о росте цен на треть

13.01.2023, 11:29, Новости дня
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Согласно информации по итогам 2022 года стоимость перевозок в такси выросла минимум на 30%, рассказал зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

По его словам, рост цен произошел на фоне принятия федерального закона «О такси». Так, с сентября до Нового года стоимость поездки на такси подорожала минимум на 30%. Скачок в цене связан с ростом цен на запчасти и бензин, передает «Газета.Ru».

Попков отметил, что за 2022 год был зафиксирован износ автомобилей, занятых в перевозках ввиду ограниченного предложения и высоких отпускных цен у дилеров.

По его мнению, таксопарк в данный момент изношен примерно на 50%, а вопрос с ремонтом или покупкой новых автомобилей требует больших затрат. В случае, если приобретается автомобиль, цена за поездку на нем вырастет в разы, что, безусловно, снизит спрос, указал Попков.

Он добавил, что по этой причине таксисты вынуждены поддерживать на ходу существующие машины. Представитель выразил надежду, что к концу этого года вопрос с поставками автомобилей для обновления парка такси будет решен.

Напомним, российский лидер Владимир Путин утвердил дополнительные требования к работникам такси, нормы прописали в законе, регулирующем такие перевозки. водитель не будет иметь права управлять такси, если у него более трех неоплаченных штрафов. В такси будет запрещено работать судимым за насильственные преступления. Водитель должен будет заключать трудовой договор с перевозчиком. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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