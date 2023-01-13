 

Конгрессмен Маккол потребовал предоставить документы по выводу войск США из Афганистана

13.01.2023, 11:29, Новости дня
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Член палаты представителей конгресса республиканец Майкл Маккол потребовал от Госдепа США предоставить документы, которые связаны с выводом американских войск из Афганистана, сообщил канал CNN.

Политик направил запрос и пригрозил судебным разбирательством, если комментария не последует, передает РИА «Новости».

Как сказано в письме Маккола госсекретарю США Энтони Блинкену, необходимо, чтобы Госдеп предоставил полные ответы.

Он также запросил список всех межведомственных встреч при администрации президента Джо Байдена, связанных с выводом войск и также информацию обо всех встречах с представителями «Талибана»*.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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