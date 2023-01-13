 

Умер, и все выдохнули: На внезапно ушедшего на небеса Зеленского оказалось всем плевать

13.01.2023, 11:20, Разное
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У прославленного шоумена, кажется, жизнь только начиналась. Новые повороты в карьере, обожание со стороны целой страны и страстная любовь с женой… Но все оборвала внезапная смерть. Михаила Зеленского не стало в 2022 году прямо во время отдыха в Доминикане.

Заместитель руководителя телеканала “Россия-Культура” незадолго до кончины всерьез занялся своим здоровьем. Ведь нужно было соответствовать молодой супруге Миле Рубинчик, которая стала его третьей большой любовью. Именно у нее на руках и умер прославленный ведущий. И как же странно, что в годовщину смерти вдова даже не вспомнила о нем.

На странице в социальных сетях психолога не появилось ни одной записи на этот счет. Более того, Мила Рубчик вообще удалила упоминания о ныне покойном возлюбленном. Кажется, что Михаил Зеленский умер, и она выдохнула: стала путешествовать по миру, устраивать фотосессии и всем видом показывать, что готова к новым отношениям.

Примерно такая же ситуация и у матери двоих детей шоумена Елены Грушиной: фигуристка особо и не оплакивала экс-супруга, а сейчас живет счастливо с другим мужчиной, не вспомнив о бывшем в день его кончины. Впрочем, фигуристку можно понять. Она точно выдохнула, ведь до последнего своего вздоха ведущий судился с ней, а после смерти материалы отправили в архив.

В общем, на ушедшего на небеса шоумена оказалась плевать всем его любимым женщинам. Наверное, единственные, кому есть дело – родители, которые в день похорон сидели у гроба Михаила Зеленского и горько плакали.


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