Сидящую на уколах Пугачеву известили о раке: Дорого и трудно

Красота и молодость — одни

из главных ценностей шоу-бизнеса. На какие только жертвы не идут артисты, чтобы

сохранить свой первозданный вид. Известно, что звезды соглашаются даже на

неприятные уколы и операции, только бы оставаться красивыми. Так, на эту

ловушку попались Алла Пугачева и Лолита Милявская.

Поговаривают, что ради похудения

две звезды даже соглашались на прием особых лекарств против диабета. Сидящую на

уколах Пугачеву и Лолиту предупреждает врач-эндокринолог Наталья Балашова. В

первую очередь, нужно позаботиться не о покупке лекарства, а о здоровье.

“Препарат дорогой. И

трудно купить”, — поясняет эндокринолог.

По словам эксперта, этот

препарат хоть и безопасен, но имеет свои побочные эффекты. При тестировании на

животных был зафиксирован повышенный риск заболеваний щитовидной железы. Исследования

известили о раке, а значит Алле Пугачевой стоит быть аккуратной.

Последние годы поклонники

отметили стройность Аллы Пугачевой. Ради сохранения молодости артистка

отказалась от вредных привычек, начала следить за питанием. Возможно, что и

такие суровые методы похудения, как уколы, жена иноагента тоже оставила в

прошлом.