Популярный блогер TikTok умер от сердечной недостаточности в возрасте 33 лет

Waffler69 был популярным блогером TikTok, который скоропостижно скончался в возрасте 33 лет. Об этом рассказал Dexerto.

Waffler69 был популярным блогером TikTok, который скоропостижно скончался в возрасте 33 лет. Об этом рассказал Dexerto.

Waffler69 (настоящее имя Тейлор) публиковал видео, в которых он пробовал странные блюда. Его последний тик-ток был опубликован 11 января 2023 года. Затем его брат рассказал о его внезапной смерти. Он умер от сердечного приступа вечером 11 января. Брат покойного сказал, что его быстро доставили в больницу, но примерно через час он скончался. Подписчики Waffler69 выразили свои соболезнования под последним видео блогера.

“Покойся с миром. Ваши прекрасные глаза радовали глаз”, “Ты нес с собой радость и смех”, “Прямо сейчас я плачу на работе”, – писали поклонники под видео.