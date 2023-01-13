 

В Роскачестве объяснили, как правильно выбрасывать живую елку

13.01.2023, 10:41, Новости дня
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Оставшаяся с Нового года живая елка может стать крупногабаритным и пожароопасным мусором, дерево необходимо правильно утилизировать, рассказал юрист Роскачества Игорь Поздняков.

По его словам, неправильно выбрасывать елку, просто оттащив ее к мусорным бакам. Для пожарной и экологической безопасности лучше отдать дерево в переработку. Он отметил, что в Москве, к примеру, проходит акция «Елочный круговорот», в рамках которой организуются пункты сбора новогодних деревьев для их переработки в щепу. Такая акция будет действовать до конца февраля, передает радио Sputnik.

Другим вариантом утилизации дерева может стать ее помещение в бункер-контейнер для крупногабаритного мусора. В случае, если елка в такой ящик не помещается, необходимо срезать с нее ветви, перевязать их вместе со стволом.

Также Поздняков обозначил третий вариант утилизации – самостоятельное компостирование елки. Эксперт добавил, что такой вариант наиболее безопасный для экологии. По его словам, на свалке елка будет выделять газ, влияющий на климат – в атмосферу может поступить 16 кг углекислого газа. Однако в природных условиях, а именно в виде компоста, остатки елки станут питательной средой для новых растений, заключил Поздняков.

На этот Новый год главной праздничной елкой РФ стало 95-летнее дерево. Елку спилили лесничий с учениками. Диаметр ее ствола составляет 56 см, высота – 27 м. Из семян шишек ее собираются вырастить сеянцы, чтобы высадить на месте спиленного к празднику дерева.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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