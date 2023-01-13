Актер сериала «Зема» Артем Бординов обнаружен живым на четвертый день поисков

Актера сериала «Зема» и автора YouTube-канала «Тяпа» Артема Бординова, пропавшего в Пензе четыре дня назад, нашли живым, сообщили в местном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По информации поискового отряда, актер чувствует себя хорошо, передает РИА «Новости».

Ранее в областном главке МВД заявили, что 10 января в полицию обратилась жена Бординова с просьбой найти ушедшего 9 января из дома супруга.

Бординов был участником Высшей лиги КВН. Он выступал в составе команды «С.У.Р.А». Позже он создал YouTube-канал «Тяпа», где выкладывал юмористические скетчи. С 2017 года снимался в веб-сериале «Зема». Также он работал на частных мероприятиях в качестве ведущего.

—