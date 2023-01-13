Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 876 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 876 человек, что на 0,7% меньше по сравнению с 12 января.

Выписан в связи с выздоровлением 4271 человек, это 5,9% меньше по сравнению с 12 января. «Выявлено 5078 новых случаев COVID. Подтверждено 47 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 882 человека, что на 2% меньше по сравнению с 11 января.

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