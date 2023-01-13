Секрет семейного счастья – Личное мнение
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Сразу после Нового года Анастасия Макеева дала интервью, в котором заявила, что не дождётесь. В том смысле, что не дождётесь развода с рукастым Мальковым:
«Все, кто очень ждет, когда мы уже поссоримся и расстанемся, никак не могут этого дождаться – и не дождутся».
Ути-пути, никуда ты теперь не денешься! Фото: Соцсети
И походя, незаметно раскрыла секрет, почему не дождутся.
В общем, возможно и сама Малькова не понимает, что это — секрет. Секрет семейного счастья.
А я его сразу вычленила:
«Ромины родители теперь живут в нашем загородном доме постоянно».
То есть, не только сам Дерзкий цитрус пристроился у Макеевой в домике, но и родители переехали.
Что сказать? Молодец, конечно, Мальков. Но в таком отношении Макеевой к родне рукастого мужа и таится секрет, почему Ромка никуда не денется.
Всё логично делает опытная Макеева — окружила заботой не только мужа, но и его родню. Мужу — новые зубы, герб и гель для душа. Родителям мужа — домик.
И это правильно.
Вдруг надумает Ромка дать дёру? Тогда и родителям придётся переезжать. Посмотрят на него они с укоризной и скажут сыну: не дури, Роман. Иди к жене и покайся!
А Макеева продолжает лить в уши мёд:
«Вообще с появлением Ромы в моей жизни я обрела не только личную любовь, я обрела и большую дружную семью. И очень этим счастлива».
И куда теперь денется Ромка? Да никуда не денется. С Макеевой его связывает не только любовь, но и родня.
А у вас как отношения с родственниками мужа? Ругаетесь, небось?
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Источник: Лена Миро
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