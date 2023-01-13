 

“Грань между памятью и фактами слишком тонка”: гострайтер принца Гарри встал на защиту книги

13.01.2023, 10:35, Разное
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Писатель Джон Мерингер, помогавший Гарри в создании автобиографии “Запасной”, встал на защиту книги после многочисленных обвинений в неточностях и исторических ошибках. Писатель настаивает на том, что “непреднамеренные ошибки” часто встречаются в мемуарах, где “грань между памятью и фактами размыта”.

Сообщается, что за написание книги Мерингеру, который также приложил руку к автобиографиям теннисиста Андре Агасси и соучредителя Nike Фила Найта, заплатили 1 миллион долларов. Автор подчеркнул, что принц и сам иногда признавался, что не уверен во всех деталях, которыми он делится, списывая забывчивость на детскую травму. 

Какова бы ни была причина, память — это память… В том, что я помню и как я это помню, столько же правды, сколько и в так называемых объективных фактах, — заявил в соцсетях Мерингер. 

После выхода скандальной книги СМИ обвинили Гарри во множестве фактических ошибок. В том числе, в мемуарах он заявил, что является потомком короля Генриха VI, и что ему подарили приставку XBox еще до того, как продукт поступил в продажу. Герцог Сассекский также писал, что отцу Меган Маркл был куплен билет на рейс Мексика-Лондон авиакомпании Air New Zealand, которая не летает и никогда не летела по этому маршруту.

Отметим, что в своих мемуарах герцог Сассекский также подробно рассказывает о первом сексе, вредных привычках и отношениях Уильяма и Кейт, а также о “садистских” шутках отца, своих попытках смириться со смертью Дианы и отношениях с мачехой, королевой-консорт Камиллой. К слову, из-за скандальной книги Гарри могут запретить въезд в США. 


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