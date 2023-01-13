Единственная дочь Элвиса Пресли скончалась на 55-м году жизни

Единственная дочь короля рок-н-ролла умерла от остановки сердца — об этом ее мать Присцилла сообщила Associated Press. Лизе Мари Пресли было 54 года.

С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас, – гласит официальное заявление. – Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала.

По данным TMZ, Лизу Мари доставили в больницу Уэст-Хиллз, Калифорния, 12 января. В машине скорой помощи она еще приходила в себя, но позже ее состояние ухудшилось, и врачам пришлось ввести женщину в искусственную кому. Соболезнования семье Пресли уже выразили голливудские друзья. Среди них был и Джон Траволта.

Лиза, малышка, мне так жаль. Я буду скучать по тебе, но я знаю, что увижу тебя снова, – написал актер в своем личном блоге.

Всего несколько дней назад Лиза Мари Пресли вместе с матерью посетила 80-ю церемонию вручения премии “Золотой глобус”. На мероприятии звезда поддержала актера Остина Батлера, который получил награду за роль ее отца в нашумевшем байопике База Лурмана “Элвис”. Инсайдеры TMZ утверждают, что в день награждения Лиза Мари уже чувствовала себя нехорошо.

Лиза Мари родилась в Мемфисе, штат Теннесси, в 1968 году. Она была единственным ребенком легендарного Элвиса и Присциллы Пресли.