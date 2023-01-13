Эксперты предупреждают о повышенном риске заразиться новыми штаммами COVID-19

Эксперты ВОЗ предупреждают, что новые мутации и штаммы COVID-19, которые сейчас активно распространяются на территории США и других стран, являются крайне заразными: они способны внедряться в организм, обходя даже выработанный ранее иммунитет. В то же время предполагается, что прививки всё равно способны обеспечить некоторый уровень защиты, хотя точные данные об этом пока получить сложно, передаёт ABC News.

На северо-востоке США растёт количество случаев госпитализации из-за COVID-19. Всемирная организация здравоохранения называет новый подвариант «омикрона» наиболее заразным на сегодняшний день: по оценкам, на него приходится 70 процентов новых случаев в северо-восточном регионе США. Медицинский обозреватель ABC News и врач Стэнфордского детского центра здоровья доктор Алок Патель сейчас присоединится ко мне, чтобы рассказать нам об этом подробнее. Доктор Патель, что мы знаем об этом подварианте? И почему он так легко передаётся?

ДОКТОР АЛОК ПАТЕЛЬ, медицинский обозреватель ABC News: Дайан, проще говоря, этот новый подвариант, по крайней мере, согласно лабораторным исследованиям, имеет мутацию белка. Я думаю, что сейчас каждый может представить себе, как выглядит коронавирус? И это даёт ему возможность очень плотно прикрепляться к клеткам нашего тела, превосходя другие варианты.

Так что ВОЗ правильно называет этот штамм крайне заразным вариантом. Мы видим, что эти показатели удваиваются: количество случаев этого варианта практически удваивается каждую неделю. В большинстве стран он составляет около 30 процентов, как вы упомянули. А на северо-востоке США до 70 процентов, по данным лабораторных исследований.

Кроме того, этот вариант способен уклоняться от некоторых из этих моноклональных антител, так что сейчас число случаев определенно растёт. Но остаётся лишь ждать, чтобы увидеть, действительно ли это вызовет более серьёзные случаи болезни и больше госпитализаций. Очевидно, мы должны скрестить пальцы.

Сейчас в марте начнётся уже 4-й год этой пандемии. Неужели это то, как теперь выглядит наше будущее? Что время от времени постоянно будут появляться всё новые легко передаваемые штаммы?

АЛОК ПАТЕЛЬ: Вы знаете, я даже не могу поверить, что мы встречаем уже 4-й год пандемии. Но по мере того, как мы наращиваем иммунитет, будь то после перенесённых инфекций (естественный иммунитет) или иммунитет, приобретённый с помощью вакцин, — будут появляться новые варианты, когда вирусы захотят измениться. Они захотят мутировать, чтобы попытаться обойти это. Так работает эволюционная биология. Вот почему важно, чтобы люди обращали внимание на новости и сами стояли во главе помощи самим себе.

Поэтому, Дайан, мы можем также продолжить разговор об этих адаптированных вакцинах: это похоже на грипп. Грипп также мутирует каждый год. Несколько центров по всему миру изучают, какие штаммы гриппа циркулируют вокруг, и создают специальные адаптированные вакцины против них. Возможно, мы будем видеть то же самое и с коронавирусом, если он продолжит стремиться мутировать, чтобы оставаться актуальным.

А насколько тогда действует вакцина против этого нового подварианта?

АЛОК ПАТЕЛЬ: К счастью, вакцина всё ещё эффективна. Поскольку вариант XBB — это ответвление BA2, и я понимаю, что вы это знаете, однако AB2 — это мутация «омикрона», который также был включён в эту двухвалентную вакцину. Таким образом, XBB в некоторой степени оказывается под её влиянием. Остаётся вопрос, насколько это будет эффективно? И будет ли она по-прежнему эффективной, если XBB продолжит мутировать после варианта 1.5?

Вот почему мы все должны сохранять бдительность и обращать внимание на эти основные стратегии борьбы с заражением, которые всё ещё работают, включая тестирование, ношение масок. Оставайтесь дома, если вы заболели, делайте прививки, а также всегда будьте в курсе последних обновлений.

Хорошо, отличный совет, доктор Патель! Всегда здорово, когда вы с нами. Спасибо!

АЛОК ПАТЕЛЬ: Спасибо.

Дата выхода в эфир 11 января 2023 года.