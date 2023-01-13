«Противоречит здравому смыслу и общественным интересам» — французский мэр о закрытии гидроэлектростанций в стране

Франция импортирует американский сжиженный природный газ и немецкую электроэнергию, получаемые неэкологичными методами, но запрещает у себя в стране «зелёную» гидроэнергетику под давлением активистов-экологов, негодует на страницах Le Figaro мэр французского муниципалитета Лаворн Бернар Карайон. По его словам, недавно в стране закрыли две новые ГЭС, обеспечивавшие жителей дешёвой и экологически чистой электроэнергией. Всё это не только противоречит здравому смыслу, но и свидетельствует об отсутствии у властей национальных интересов, уверен политик.



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Париж импортирует американский сжиженный природный газ, получаемый путём запрещённого во Франции гидроразрыва пласта, немецкую электроэнергию, вырабатываемую угольными электростанциями, и годами отказывался модернизировать атомную инфраструктуру в стране, при этом власти решили блокировать любой проект строительства гидроэлектростанций, несмотря на то что вода является «зелёным» источником энергии, возмущается на страницах Le Figaro мэр французского муниципалитета Лаворн Бернар Карайон.

Как пишет политик, административный суд Гренобля недавно вынес постановление о сносе новой гидроэлектростанции в Салланше департамента Савойя, строительство которой обошлось в €6 млн. Теперь к этой сумме добавится €2 миллионов на снос объекта.

Как напоминает градоначальник, три года назад НПО France nature environnement добилась от административного суда Бордо отмены постановления префектуры, разрешающего уничтожение охраняемых видов животных (ящериц и некоторых видов жаб) с целью строительства другой ГЭС, в Лаворе. Хотя проект сопровождался чрезвычайно щедрыми экологическими компенсационными мерами, составляющими 15% от стоимости электростанции, и был поддержан государством и всеми депутатами, суд постановил, что работа новой ГЭС не соответствует общественным интересам.

При этом, как подчёркивает Карайон, вырабатываемое лаворской ГЭС электричество делало прилегающую к ней территорию независимой в потреблении энергии и предотвращало ежегодный выброс в атмосферу 8300 тонн диоксида серы, 19 тонн диоксида азота и 1,2 тонн пыли. Государственный совет подтвердил решение суда Бордо, даже несмотря на то, что тот же орган разрешает в других местах строительство ветряных турбин и фотоэлектрических электростанций, «столь же уродливых, сколь и насыщенных иностранными технологиями».

«Союз административных судов и активистов-экологов является не только признаком недостатка здравого смысла: он также отражает отсутствие национальных интересов у судей, которые любят ссылаться на свою независимость… но с готовностью подчиняются идеологии, заимствованной у неправительственных организаций под англосаксонским влиянием», — с горечью констатирует автор статьи.