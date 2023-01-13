Легшая под нож хирургов Максакова потеряла глаза – безнаказанность и глупость

Народная артистка

РСФСР Людмила Максакова знакома и любима зрителям по картинам “Плохой

хороший человек”, “Анна Каренина” и “Притяжение”. Кроме

этого, актриса уже долгие годы служит в театре имени Е. Б. Вахтангова. Несмотря

на возраст, женщина продолжает выходить на сцену.

Кроме этого,

актрису недавно заметили в компании Стаса Садальского. Людмила Максакова

позировала в неформальной обстановке, без макияжа и яркого наряда. Увидев актрису,

поклонники не на шутку испугались. Где Максакова потеряла глаза? Вместо широко

распахнутого взгляда они разглядели на фото лишь маленькие глаза-бусинки.

Конечно, сразу

посыпались разные версии. Одни предположили, что Людмила Васильевна обратилась за

омоложением к докторам красоты. Другие фанаты заявила, что якобы легшая под нож

хирургов звезда просто предстала в неудачном ракурсе. Пока ни Максакова, ни

Садальский не прокомментировали фотографию. Тем более, что последний занят

более важными событиями.

Напомним, что

Стас Садальский вступил в конфликт с Татьяной Кравченко. Впереди у актеров суд,

а пока мужчина ищет поддержки в социальных сетях.

“Спрашиваю у

царицы театра Вахтангова: почему бухгалтеры, которые становятся директорами

театров, считают себя пупом земли? Потому что безнаказанность и глупость”,

— так актер подписал фотографию с Людмилой Максаковой.