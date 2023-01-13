 

Легшая под нож хирургов Максакова потеряла глаза – безнаказанность и глупость

13.01.2023, 10:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Народная артистка
РСФСР Людмила Максакова знакома и любима зрителям по картинам “Плохой
хороший человек”, “Анна Каренина” и “Притяжение”. Кроме
этого, актриса уже долгие годы служит в театре имени Е. Б. Вахтангова. Несмотря
на возраст, женщина продолжает выходить на сцену.

Кроме этого,
актрису недавно заметили в компании Стаса Садальского. Людмила Максакова
позировала в неформальной обстановке, без макияжа и яркого наряда. Увидев актрису,
поклонники не на шутку испугались. Где Максакова потеряла глаза? Вместо широко
распахнутого взгляда они разглядели на фото лишь маленькие глаза-бусинки.

Конечно, сразу
посыпались разные версии. Одни предположили, что Людмила Васильевна обратилась за
омоложением к докторам красоты. Другие фанаты заявила, что якобы легшая под нож
хирургов звезда просто предстала в неудачном ракурсе. Пока ни Максакова, ни
Садальский не прокомментировали фотографию. Тем более, что последний занят
более важными событиями.

Напомним, что
Стас Садальский вступил в конфликт с Татьяной Кравченко. Впереди у актеров суд,
а пока мужчина ищет поддержки в социальных сетях.

“Спрашиваю у
царицы театра Вахтангова: почему бухгалтеры, которые становятся директорами
театров, считают себя пупом земли? Потому что безнаказанность и глупость”,
— так актер подписал фотографию с Людмилой Максаковой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.23 / Красиво, стильно, а главное, тепло: как носить необычные и яркие колготки зимой, оставаясь на вершине стиля

27.07.22 / Безвкусный макияж: устаревшие привычки, которыми многие до сих пор пользуются

06.10.22 / Ну и что, что немного без фильтра! – Личное мнение

10.01.22 / Елену Проклову госпитализировали с инсультом

11.07.22 / Володин рассказал о повестке заседания Госдумы 15 июля

14.05.21 / Полный хиппи-шик: как носить летние наряды с цветочным принтом по-новому (креативные способы и советы)

15.08.22 / Столичные новостройки у пляжей

12.11.22 / Массовый обморок после игр с доской Уиджа

17.12.22 / Россиянам посоветовали лучшие подарки для близких на Новый год 2023

17.11.22 / Ефимов: Создатели БПЛА в федеральном центре в “Руднево” сэкономят 20% на налогах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика