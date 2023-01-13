Мнение: О новом «ультиматуме» Путину… Капитуляция?

Удовлетворительного объяснения, зачем в самый разгар «успешного наступления на Донбассе» потребовалось перетасовать колоду руководителей спецоперации, одновременно утяжелив структуру командования ОГВ, так и не получено. Президент России Владимир #Путин хранит по этому поводу олимпийское молчание, его официальные «уста», пресс-секретарь Дмитрий Песков только разводит руками, а в Минобороны упорно повторяют свой же пресс-релиз. Мол, «повышение уровня руководства СВО связано с расширением масштаба решаемых в ходе её проведения задач». Понимай, как хочешь.

Но вот просочилась «Инфа 100%», что это всё — неспроста. И дело не в подготовке генерального наступления…

Прошла информация, что назначение Валерия Герасимова главкомом ОГВ и возвращение «в обойму» генерала Александра Лапина якобы стало результатом «ультиматума военных». Которые, как утверждается, «взбешены попытками “стравливать” их с обществом» и считают, что их «публичные унижения, поддерживаемые политадминистраторами, ослабляют “настрой на победу”». А та нужна Кремлю, как воздух.

Также говорится, что некие военачальники якобы пригрозили «танками в Москве». Непонятно, правда, «Арматами» или «Абрамсами». В любом случае, два наиболее критикуемых активной общественностью российских генерала, вопреки слухам, получили высокие назначения. И шанс «проявить себя» в некоем новом наступлении.

Конспирология хороша тем, что не нуждается в доказательствах.

Но на самом деле, всё гораздо проще. Относительно Александра Лапина никто и не скрывал, что он не уволен, не отстранён и не в опале, вопреки требованиям влиятельных «критиков», а лишь на время ушёл «в отпуск» в тень, ожидая новой должности в военном ведомстве — «своих не бросают», ага. Что же до Сергея Суровикина, то уже при его назначении в октябре прошлого года многие аналитики раскусили главный смысл этого действия. Информационно прикрыть высшее руководство, принявшее к тому времени отчасти вынужденное, но в первую очередь политическое решение оставить Херсон — единственный украинский областной центр, перешедший под контроль России после 24 февраля. Поскольку на тот момент город уже был формально включён в состав РФ, в Кремле опасались, что подобный «жест», произведённый уже после объявления о частичной мобилизации, вызовет взрыв общественного возмущения. Вот и потребовался «генерал-громоотвод».

Само непростое решение было — впервые в истории СВО — анонсом озвучено под фото- и видеокамеры. К чести Сергея Суровикина, «отвод войск» на более выгодные рубежи обороны левый берег Днепра прошёл, сколь возможно, организованно, почти без потерь в личном составе и боевой технике. Ну и чтобы медийно «подсластить пилюлю», почти одновременно с назначением генерала начались регулярные ракетно-дроновые удары по украинской энергетической и оборонной инфраструктуре в тылу. На фоне старательно раскручиваемой «радости» в росСМИ по поводу веерных отключений городов и сёл от электричества мимо общественного сознания проскочил тот факт, что впервые в новейшее время ВС РФ оставили вообще-то «свою» территорию противнику.

Словом, так или иначе, свои задачи на посту главкома ОГВ Сергей Суровикин выполнил: грамотный «отвод войск» — в отличие от изюмско-балаклейской «перегруппировки» — особого протеста не вызвал даже среди турбопатриотов. За что и удостоился высокой государственной награды. По иронии, согласно Статуту ордена Святого Георгия, им награждаются «военнослужащие из числа старших и высших офицеров за проведение боевых операций по защите Отечества при нападении внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага, а также за проведение боевых и иных операций на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности, ставших образцом военного искусства». Без комментариев…

Собственно, подобного уровня награда сама по себе знаменует карьерный пик для награждённого. Но никто почему-то этот сигнал «не считал». Как не считывают #сейчас и ещё одного прозрачного намёка от Верховного. Усложнение структуры командования ОГВ — главком плюс три зама — говорит в первую очередь о готовности Кремля к тому, что эта спецоперация — надолго. И что задействованные в ней ресурсы будут лишь возрастать. Благо, и УВЗ мобилизовался.

Ставки повышены практически до предела? А дальше?

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