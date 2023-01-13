Билл Гейтс объяснил, почему он отказался от Samsung Galaxy Z Fold 3

Билл Гейтс, американский миллиардер и основатель компании Microsoft, заявил, что отказался от своего смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3, из-за нового.

Гейтс заявил, что на встрече в Южной Корее Ли Джей Йонг, генеральный директор Samsung, подарил ему новый Samsung Fold 4, вместо старого Fold 3. Он также отметил, что пользуется Outlook и другим программным обеспечением Microsoft. При этом Гейтс заверил, что предпочитает пользоваться телефоном и ноутбуком, а не планшетом.

Тем не менее миллиардер не ответил на вопросы пользователей Reddit о том, планирует ли Microsoft переходить от смартфонов с двумя экранами, как в Surface Duo, к одному, более крупному и складному, как у Samsung.

Билл Гейтс летом 2022 года заявил журналу PC Magazine, что он использует персональные компьютеры своей компании. Он предпочитает использовать Surface Studio 2 дома, а в дорогу берет с собой Surface Laptop.