 

Билл Гейтс объяснил, почему он отказался от Samsung Galaxy Z Fold 3

13.01.2023, 9:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Билл Гейтс, американский миллиардер и основатель компании Microsoft, заявил, что отказался от своего смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3, из-за нового.

Гейтс заявил, что на встрече в Южной Корее Ли Джей Йонг, генеральный директор Samsung, подарил ему новый Samsung Fold 4, вместо старого Fold 3. Он также отметил, что пользуется Outlook и другим программным обеспечением Microsoft. При этом Гейтс заверил, что предпочитает пользоваться телефоном и ноутбуком, а не планшетом.

Тем не менее миллиардер не ответил на вопросы пользователей Reddit о том, планирует ли Microsoft переходить от смартфонов с двумя экранами, как в Surface Duo, к одному, более крупному и складному, как у Samsung.

Билл Гейтс летом 2022 года заявил журналу PC Magazine, что он использует персональные компьютеры своей компании. Он предпочитает использовать Surface Studio 2 дома, а в дорогу берет с собой Surface Laptop.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07.22 / Байден: Ограничение цен на нефть из России приведет к снижению стоимости топлива в США

23.03.22 / Витамин С может помочь избавиться от кругов под глазами или минимизировать их

03.06.21 / Выпущен BMW X7 Dark Shadow Edition: теперь в фотографиях

20.07.22 / Байден проигрывает свою опосредованную войну с Россией на Украине

03.02.22 / Роза пустыни приехала – Личное мнение

13.10.20 / Чем отличается сон верующих и атеистов, выяснили ученые

16.05.21 / Анастасия Волочкова перестала прятать лицо своего возлюбленного: фото

16.02.22 / Этот гавайский остров уже как 100 лет закрыт для людей, там живут только местные, которым нельзя покинуть остров

24.09.21 / Затерянный золотой рудник в горах Аризоны где часто пропадают без вести и погибают люди

19.05.22 / Дорогой бизнес: “однушки” от 20 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика