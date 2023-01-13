 

Барельеф Евгения Ройзмана в екатеринбургской мэрии дополнят золотой мемориальной доской с уведомлением о статусе иноагента

13.01.2023, 9:33, Разное
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Не дожидаясь санкций со стороны надзорных органов, администрация Екатеринбурга заказала изготовление мемориальной доски, которую разместят под скандальным барельефом Евгения Ройзмана* на третьем этаже городской мэрии.

В соответствии с действующим законодательством, надпись на доске будет оповещать о наличии у политика статуса иностранного агента.

Основа доски будет сделана из золота 375 пробы, буквы изготовят из драгоценных и полудрагоценных уральских камней. Для привлечения внимания к надписи, символ «*» исполнят из натурального монолитного кристалла изумруда весом 10 карат, добытого в феврале 2022 года на Малышевском месторождении.

В администрации Екатеринбурга так прокомментировали выбор материалов и общую стоимость работ:

– У нас очень строгий дизайн-код интерьера, дерево и обыденные металлы, а тем более искусственные материалы не могут быть использованы для любой отделки. Кроме того, официальные подрядчики мэрии работают только с благородными металлами и минералами, а времени на проведения нового тендера у нас уже нет. Мы снизили стоимость доски до минимума, взяв самую недорогую пробу золота. Надпись же обойдётся всего в 100 тысяч рублей за каждый символ, включая пробелы – это нижний порог стоимости.

Готовая доска появится в галерее глав Екатеринбурга уже в январе. В интересах безопасности рядом с барельефом Евгения Ройзмана* выставят дополнительный пост охраны.

* лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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