 

Премьер Эстонии Калласс призвала страны G7 и ЕС понизить потолок цен на нефть из России

13.01.2023, 9:20, Новости дня
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Странам G7 и представителям Евросоюза стоит понизить принятый потолок цен на нефть из России, сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с премьер-министром Хорватии.

По ее словам, главный вопросом в сложившейся мировой ситуации остается усиление антироссийских санкций, в частности, стоит понизить принятый в декабре потолок цен на нефть из РФ в ближайшее время, передает Ura.ru со ссылкой на издание Postimees.

Напомним, Эстония первая собралась разработать план изъятия российских активов до конца января, когда Еврокомиссия оформит соглашение для ЕС о том, как распорядиться 300 млрд евро (322 млрд долларов) из резервов ЦБ России.

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как Россия намерена пробивать потолок цен на нефть.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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