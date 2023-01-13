В США от рук полицейского погиб кузен соосновательницы BLM Куллорс

Близкий родственник соосновательницы движения за права темнокожих Black Lives Matter Патриссы Куллорс погиб в США от рук полицейского, который многократно применил к нему электрошок, следует из опубликованных видео с нагрудных камер полиции Лос-Анджелеса.

Погибшим оказался житель города Кинан Дарнелл Андресон, которого Куллорс назвала своим кузеном, передает РИА «Новости».

Судя по опубликованным записям, Андресон первым подбежал к полицейскому, вызванному на место ДТП, и заявлял, что его пытаются убить, а затем отказался выполнять приказ оставаться на месте и попытался скрыться.

Полицейские попытались арестовать Андресона, на что тот вырывался и продолжал кричать, что его хотят убить. В результате один из полицейских применил тейзер и начал бить его шокером. Спустя несколько секунд Андресон ответил на требование полицейского прекратить сопротивление, однако офицер вновь применил спецсредство. На видео, которые опубликовала полиция за кадром слышен голос возможного участника транспортного инцидента, который заявил, что Андерсон пытался украсть его машину.

Позднее Андерсона доставили в больницу, где он скончался. Анализ крови Андерсона выявил содержание двух наркотических веществ.

Ранее движение BLM назвало убийцами сотрудников органов правопорядка и призвало распустить полицию.

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