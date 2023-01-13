Экс-офицер США и скрывающийся от правосудия Риттер: Поставки НАТО Украине в 2023 году существенно сократятся

Украину в 2023 году не ждет ничего хорошего, считает отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Риттер в интервью изданию Consortium News сказал, что ни США, ни Североатлантический альянс не способны поддерживать поставки вооружения в прежнем объеме, пишет «Царьград».

По словам эксперта, переданная украинской стороне Западом военная техника в большинстве своем уничтожена. Даже если Киев сможет уговорить страны НАТО о новых поставках, они будут существенно ограничены и точно будут отличаться от прежних объемов.

Между тем ранее в пятницу стало известно, что американские танки и боевые машины начали массово перебрасывать в Польшу и Литву.

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