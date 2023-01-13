«За год на мосты и дороги в США меньше потратили» — сторонники Кремля, члены конгресса начинают одумываться и жалуются на непомерные расходы на Украину

США потратили на Украину уже $100 млрд, а при этом, как сказала бывший госсекретарь Кондолиза Райс, Киев всё равно проигрывает в конфликте, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Некоторые члены американского конгресса, по его словам, уже начали одумываться и призывают провести полный аудит выделенных Киеву средств. Так, конгрессмен-республиканец Томас Мэсси посетовал на то, что Америка потратила на Украину больше, чем на свои мосты и дороги за целый год.

На этой неделе, как и было обещано, республиканцы, которые теперь контролируют палату представителей, создали новый комитет на манер известной комиссии Фрэнка Чёрча 1970-х годов для проведения расследования в отношении ФБР и разведывательных служб, которые, похоже, сыграли решающую роль в американской политике. А это ведь преступление против демократии.

У вас не может быть демократии, если ваши правительственные ведомства тайно работают над тем, чтобы контролировать исход (выборов. — ИноТВ). Разумеется, это тирания. Ни один порядочный человек этого не пожелает. Но демократы, вместо того чтобы приветствовать это расследование, эту прозрачность, этот солнечный свет, отреагировали на это паникой. Смотрите.

ДЖЕРРИ НЭДЛЕР, конгрессмен-демократ: Сегодня мы видим главное из множества их требований: они хотят не ограниченного временными рамками расследования каких-то теорий заговора, которые в настоящий момент активно распространяются среди политиков правого толка.

ХЭНК ДЖОНСОН, конгрессмен-демократ: Господин спикер, я выступаю категорически против этого комитета по защите бунта, состоящего из 12 членов палаты представителей.

АДАМ ШИФФ, конгрессмен-демократ: Это всё связано со вздором о «глубинном государстве».

ДАНИЭЛЬ ГОЛДМАН, конгрессмен-демократ: Давайте назовём вещи своими именами: это комитет республиканцев по препятствованию правосудию.

ШЕЙЛА ДЖЕКСОН ЛИ, конгрессвумен-демократ: Россия — один из наших самых опасных противников. У нас разгар кризисной ситуации в сфере национальной безопасности. И подрывать ситуацию с помощью расследований в отношении ФБР и ЦРУ будет крайне опасно.



ДЖИМ МАКГОВЕРН, конгрессмен-демократ: Неформальная экстремистская группа MAGA (Make America Great Again — «Вернём Америке былое величие!», лозунг сторонников Д. Трампа. — ИноТВ) в составе Республиканской партии будет использовать этот комитет для продвижения теорий заговора QAnon и лжи из соцсети Truth Social. Они будут использовать всё это для того, чтобы устраивать фейковые расследования несуществующих скандалов. Я считаю, что нам нужно просто начать называть их комитетом конспирологов.

Если вы ранее задавались вопросом, использовались ли федеральные агентства — ФБР, ЦРУ и ряд других ведомств — как орудие Демократической партии для изменения политических результатов, то теперь мы знаем это наверняка. Вот подтверждение.

Поскольку если вы правительственный чиновник и вас охватила паника от мысли о том, что о вашей деятельности станет всем известно, то вы определённо поступаете неправильно.

И дело не только в разведслужбах, поведение которых они хотят сохранить в тайне. Демократы в конгрессе также не хотят, чтобы вы понимали, куда делась сотня миллиардов долларов, которые мы отправили на Украину.

Вот вы потратили сто миллиардов долларов на Украину, а затем Кондолиза Райс, которая, как ни удивительно, до сих пор говорит публично о внешней политике, объявляет на этой неделе о том, что Украина проигрывает. Хорошо, а куда делись все эти деньги? Вам нельзя этого знать. Нельзя знать, что Зеленский с женой с ними сделали?

Джо Байден в эти выходные объявил о том, что мы отправим на Украину дополнительные миллиарды. Уже в этом месяце.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Сегодня мы сделали совместное заявление — и вы уже получили его копии. В нём говорится о том, что мы нарастим поддержку Украины. Мы, Соединённые Штаты, предоставим украинцам боевые машины пехоты Bradley. А немцы предоставят украинцам имеющиеся у них БМП Marder. Вдобавок мы будем помогать защищать Украину от российских воздушных атак. Германия также объявила, что сегодня она предоставит украинцам систему ПВО Patriot, чтобы те могли противодействовать воздушным атакам. А мы предоставим дополнительную батарею ПВО Patriot.

Это безумие. Но у этого на самом деле есть причина. Люди на этом сильно наживаются. Люди на этом сильно обогащаются. Именно поэтому Вашингтон это поддерживает. И очень скоро мы приведём вам показательный пример того, кто конкретно становится богаче. Некоторые из тех, кто продвигает этот конфликт, который убивает бесчисленное количество украинцев, лично получают выгоды от неё. И вам следует об этом знать.

Однако цена для нас серьёзнейшая. На деле мы отправляем такое множество военной техники на Украину, Зеленскому и его жене, что у нас кончается оружие для того, чтобы наша собственная армия могла защищать нашу страну. И это не предположение.

Министр ВМС Карлос дель Торо только что вслух заявил об этом. Цитирую: «Что касается поставок оружейных систем для конфликта на Украине. Да, это для нас всегда повод для беспокойства. Если конфликт затянется ещё на шесть месяцев или год, то он определённо продолжит серьёзнейшим образом оказывать давление на цепочки поставок».

Другими словами, вы можете защищать либо границы Украины, либо Соединённые Штаты. Каков ваш выбор? Большинство членов конгресса выбирают Украину, что раскрывает нам всю правду. Но некоторые из них приходят в чувство. Конгрессмен Томас Мэсси из штата Кентукки — один из них.

ТОМАС МЭССИ, конгрессмен-республиканец: На Украину мы, конгресс США, потратили больше, чем на все наши дороги и мосты за целый год. На всю инфраструктуру нашей страны — дороги и мосты, — на реальную инфраструктуру, мы не тратим на это столько, сколько мы потратили на Украину за девять месяцев. По-моему, это омерзительно. Наши приоритеты в совершенном беспорядке. И в завершение скажу: мы пытаемся получить документы, чтобы разобраться, куда ушли деньги. Что нам действительно нужно, так это полный аудит.

Выходит, что это преступление против нашей страны совершается Демократической партией при полном участии большинства республиканцев, и лишь немногие выступили против.

Дата выхода в эфир 11 января 2023 года.