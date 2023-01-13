 

Магические обряды на Старый Новый год: привлекаем удачу и деньги

13.01.2023, 8:35, Разное
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Мистики, колдуны, целители, астрологи — у каждого свои способы направлять жизнь в нужное русло. Но даже далекий от эзотерики человек на Старый Новый год может провести безобидные магические обряды, чтобы привлечь удачу и деньги.

Интернет-издание “Подмосковье сегодня” вместе с экстрасенсом Инессой Алиевой рассказывает, что делать в ночь с 13 на 14 января ради благополучия в доме. Попробуйте хотя бы один простой ритуал — и, быть может, вы познаете настоящее волшебство.

Обряд первый: купите новый веник или метлу, поставьте его ручкой к полу, на нее предпочтительно прикрепить купюры, будто на новогоднюю елку. Старый Новый год к этому располагает.

Обряд второй: смастерите веник самостоятельно, выражая природным ресурсам благодарность от всего сердца. Сшивайте вместе прутики и обвязывайте лентой алого цвета.

Обряд третий: принесите в дом новое растение. Как вариант — толстянка, она же красула. Неприхотливый суккулент в ночь на Старый Новый год рекомендовано оставить на кухне или в углу прихожей. В народе его называют денежным деревом.

Обряд четвертый: в канун торжества по четырем углам комнаты разложите деньги. Желательно — монеты. Также их можно разместить на праздничном столе, а затем сложить себе в карман. По поверьям, этот магический ритуал в Старый Новый год способствует благосостоянию.


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