Нежные объятия мамы-кенгуру с детенышем тронули до слез

Материнский инстинкт и забота о потомстве мощно развиты у всех млекопитающих. А у некоторых животных он посильнее, чем даже у людей. Известно, что сумчатое животное кенгуру не расстается со своими детенышами до самого их взросления. Она носит их в сумке не только во время созревания и роста, но и уже когда кенгуренок совсем большой. То есть до тех пор, пока он не начнет из этой самой сумки вываливаться.

Однако и после того, как малыш вырос, мама кенгуру не отдаляется. На видео заметно, как сильно любят друг друга мама и ее кенгуренок. На кадрах малыш встает во весь рост, крепко обнимаем мать за шею и прижимается к ней. Мама кенгуру в это время закрывает глаза от удовольствия и, кажется, даже пускает слезу.