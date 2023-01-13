Александра Македонского преследовали НЛО?

Есть много историй о подвигах Александра Македонского и его армии, но одни из самых странных рассказывают о том, как армию Македонского преследовало то, что в наше время называют НЛО.

С учетом, что в ту далекую древность самыми крупными летающими объектами в небе могли быть лишь птицы вроде орлов или стервятников, история эта выглядит очень любопытной.

Самое первое сообщение о том, что армию Македонского с неба преследовало нечто необычное, относится к 329 году до нашей эры. В то время его армия наступала на вражеский город в Центральной Азии и представляла из себя огрмную процессию из людей, лошадей и слонов.

Согласно истории, когда они пытались ночью переправиться через реку Яксарт, ныне известную как Сырдарья (проходит через Узбекистан, Таджикистан и Казахстан), они подверглась атаке с неба с двух “больших серебряных щитов, извергающих огонь”.

Эти “щиты” так напугали солдат и животных, что они отложили переправу до следующего дня.

Сложно сказать, правда ли это или поздняя байка, поскольку первое известное напоминание об этом появилось лишь в ХХ веке, в книге по истории Македонии от историка Александра Донского из Югославии. Там ее заметил популярный в то время американский уфолог Фрэнк Эдвардс, далее опубликовав в своей книге “Страннее, чем наука”, откуда она разлетелась по множеству других книг.

Эдвардс был уверен, что история эта правдива:

“Александр Македонский упоминал о двух странных объектах, которые неоднократно пикировали на его армию, пока боевые слоны, люди и лошади не запаниковали и не отказались переправляться через реку, где произошел инцидент. Как все выглядело? Его историк описывает их как большие сияющие серебристые щиты, извергающие огонь по краям. Это были “сущности”, которые пришли с небес и затем вернулись обратно в небеса”.

Что касается скептицизма, то другой историк Спенсер Макдэниел так писал об этом:

“Эдвардс не приводит никаких источников ни для одного из этих утверждений, и маловероятно, что у него когда-либо были какие-либо. Его утверждение о том, что армия Александра якобы видела в небе “большие сияющие серебристые щиты”, даже отдаленно не напоминает ни одно утверждение в любом сохранившемся древнем источнике об Александре Македонском.

Это утверждение, вероятно, полностью выдумано. Древние источники о походах Александра действительно упоминают некие “серебряные щиты”, но не в контексте чего-либо, что можно было бы разумно истолковать как имеющее какое-либо отношение к НЛО”.

Что касается другого случая, когда НЛО преследовали армию Македонского, то итальянский уфолог Альберто Фенолио где-то обнаружил следующую историю, предположительно произошедшую в 332 году до нашей эры, в разгар осады Александром Македонским Тира, во время его кампании против персов.

“Крепость не сдавалась, ее стены были высотой в пятьдесят футов и построены так прочно, что ни одна осадная машина не смогла ее повредить. Тирийцы уничтожили величайших техников и строителей военных машин того времени, и они перехватывали в воздухе зажигательные стрелы и снаряды, которые катапульты бросали в город.

Однажды внезапно над македонским лагерем появились эти “летающие щиты”, как их называли, которые летели треугольным строем во главе с чрезвычайно большим щитом, остальные были меньше его почти в два раза. Всего их было пять.

Неизвестный летописец описал, что они медленно кружили над Тиром, в то время как тысячи воинов с обеих сторон стояли и с удивлением наблюдали за ними. Внезапно из самого большого “щита” вырвалась вспышка молнии, которая ударила в стены и они рухнули. Затем последовали другие вспышки и стены и башни разрушились, как будто они были построены из грязи, оставляя путь открытым для осаждающих, которые лавиной хлынули через проемы.

“Летающие щиты” парили над городом, пока он не был полностью взят штурмом, затем они очень быстро исчезли в воздухе, вскоре растворившись в голубом небе.”

Итак, первая история рассказывает, как НЛО атаковало армию Македонского, помешав им переправляться, но “щиты” из второй истории, наоборот, помогли Македонскому одержать победу. Есть ли тут какая-то определенная логика?

Критики тоже не считают этот случай особо достоверным. Тот же Спенсер Макдэниел так писал о нем:

“Единственный древний текст, который хотя бы отдаленно напоминает то, что описывает Фенолио, содержится в “Истории Александра Македонского” Квинта Курция Руфа 4.3.25–26. Курциус пишет:”Действительно, [тирийцы] нагревали большим количеством огня бронзовые щиты, которые, будучи наполненными горячим песком и кипящей грязью, они внезапно сбрасывали с городских стен. И никакой чумы не боялись больше, чем этой; ибо, когда раскаленный песок проникал между доспехами и телом, никакой силой человек не мог его вытряхнуть, и все, к чему он прикасался, горело. И [солдаты], побросав свое оружие и разорвав на куски все, что могло их защитить, стояли, уязвимые для травм, неспособные нанести ответный удар”.

Я полагаю, что в этом отрывке технически упоминаются летающие щиты во время осады Тира, но щиты – это настоящие, буквальные щиты, сделанные из бронзы, и они “летают” только потому, что тирийцы бросают их в солдат Александра со стен города. В этом отрывке явно говорится об оборонительной осадной войне, а не об НЛО ни в каком смысле.

Возможно, Фенолио прочитал заявление Эдвардса о том, что Александр видел “большие сияющие серебристые щиты”, возможно, он отправился на поиски источника и, возможно, нашел какую-то версию отрывка из Курция, описывающего тирийцев, бросающих щиты во время осады Тира. Тогда, возможно, он сильно неверно истолковал этот отрывок, чтобы сделать его об НЛО.

Я, однако, подозреваю, что более вероятно, что Фенолио никогда не читал ни одной работы Курция, и он просто придумал всю историю о том, как Александр видел летающие щиты во время осады Тира исключительно как украшение к более ранней истории Эдвардса, и его описание просто имело смутное сходство с чем-то, что на самом деле описывал Курций”.