 

Вторжение России в Украину и другие нарушения подрывают принцип верховенства права – ООН

13.01.2023, 7:48, Разное
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Вторжение России в Украину привело к гуманитарной катастрофе, а любая аннексия территории с помощью силы – это нарушение международного права. Об этом заявил Генсек ООН, выступая на заседании Совбеза, посвященном вопросам верховенства права. Глава ООН привел и другие примеры нарушений и предупредил, что миру сегодня грозит «верховенство беззакония».

Вторжение России в Украину

Война в Украине«Вторжение России в Украину привело к гуманитарной катастрофе и катастрофе в сфере прав человека. Оно травмировало целое поколение детей, а также способствовало глобальному росту цен на продовольствие и энергию. Любая аннексия территории одного государства другим с помощью силы или угрозы ее применения является нарушением Устава ООН и международного права», – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Сегодняшнее заседание вел министр иностранных дел Японии, которая в январе председательствует в Совете Безопасности.

Ответственность перед законом

Генеральный секретарь напомнил, что ООН и вся миротворческая миссия организации опираются на принцип верховенства права, а на Совет Безопасности возложена важная роль по его защите. Смысл этого принципа, как пояснил глава ООН, заключается в том, что люди, институты, организации, включая общественные и частные, а также само государство несут ответственность перед законом.

«От спора в крошечной деревне до отношений на глобальном уровне – именно верховенство права отделяет мир и стабильность от жестокой схватки за власть и ресурсы», – подчеркнул Антониу Гутерриш. Этот принцип, по словам главы ООН, стоит на защите уязвимых, предотвращает дискриминацию и массовые убийства, включая геноцид. Он помогает создавать справедливую экономику и является основой международных отношений, способствуя процветанию общества.

Нарушения принципа верховенства права

Принцип верховенства права закреплен во многих международных документах, включая Устав ООН. «Сегодняшняя дискуссия [в Совбезе] посылает четкий сигнал о том, что защита принципа верховенства права – для нас приоритет, и все страны должны соблюдать установленные международные стандарты, – продолжил Гутерриш. – Однако текущая международная ситуация свидетельствует о том, что до этого пока далеко. Нам грозит верховенство беззакония».

По словам Генсека, вторжение России в Украину – не единственное нарушение. В каждом регионе планеты происходят разрушительные конфликты, гибнут люди, растут нищета и голод. «От незаконной работы над созданием ядерного оружия до незаконного применения силы – страны продолжают безнаказанно нарушать международное право», – отметил глава ООН.

В этом контексте он напомнил о том, что минувший год принес много страданий палестинцам и израильтянам. Генсек ООН осудил акты насилия со стороны экстремистов, заявив, что оправдания терроризму нет. При этом он отметил, что расширение поселений Израилем и незаконные сносы домов вызывают у людей гнев и отчаяние. Глава ООН также выразил обеспокоенность по поводу «односторонних инициатив», выдвинутых за последние дни, напомнив, что только соблюдая закон, можно построить устойчивый мир, основанный на решении о двух государствах.

Генеральный секретарь осудил неконституционную смену правительства – перевороты, «которые, к сожалению, вновь вошли в моду», в частности, в регионе Сахель.

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) должна, как отметил глава ООН, свернуть свою незаконную программу разработки ядерного оружия, выполнить свои обязательства перед международным сообществом и вернуться за стол переговоров.

Беспрецедентную по своим масштабам кампанию против девочек и женщин Афганистана Гутерриш назвал «гендерным апартеидом». Он также привлек внимание к ситуации в Мьянме, где военные власти проводят политику репрессий, и в Гаити, переживающем глубокий институциональный кризис.

Механизмы, защищающие закон

Международный Суд, Совет ООН по правам человека и его миссии по установлению фактов – эти учреждения ООН и механизмы в рамках Организации Объединенных Наций продвигают и защищают принцип верховенства права. Особое место в этом ряду, по словам главы ООН, занимает Международный Суд. Он призвал все страны признать обязательную юрисдикцию этого органа.

Антониу Гутерриш напомнил, что трибуналы, созданные Совбезом ООН в 90-е, позволили привлечь к ответственности виновных в злодеяниях, совершенных в Руанде и бывшей Югославии.

Сегодня, как отметил Генсек, одним из центральных институтов международного уголовного правосудия является Международный уголовный суд. Он призвал государства-члены ООН и дальше укреплять работу ООН и ее органов, продвигающих принцип верховенства права.

Призыв соблюдать международное право

«Но прежде всего я призываю страны-члены ООН поддерживать идеи и ценности, заложенные в Уставе ООН и Всеобщей декларации о правах человека, и соблюдать международное право, – подчеркнул глава ООН – Призываю мирно разрешать споры, не прибегая к угрозам или применению силы».

Он также призвал использовать принцип верховенства права в качестве инструмента для предотвращения конфликтов и применять его для достижения Повестки дня на период до 2030 года. ООН готова, как сказал Антониу Гутерриш, оказывать на этом пути странам всестороннюю поддержку.


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