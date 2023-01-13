 

Китай предупредил, что «независимость Тайваня» и мир несовместимы

13.01.2023, 7:40, Разное
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Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил, что так называемая независимость острова и мир так же несовместимы, как огонь и вода. Как передаёт People’s Daily, чиновник отметил, что стремление к миру, развитию, контактам и сотрудничеству является общим чаянием соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива и отвечает их общим интересам.


AP

«Независимость Тайваня» и мир так же несовместимы, как огонь и вода. Как передаёт People’s Daily, об этом заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, призвав отдельных политиков на Тайване отказаться от своей сепаратистской позиции.

По его словам, стремление к миру, развитию, контактам и сотрудничеству является общим чаянием соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива и отвечает их общим интересам.

Если эти политики действительно хотят мира по обе стороны пролива, они должны отказаться от своей сепаратистской позиции, нацеленной на «независимость Тайваня», вернуться к консенсусу 1992 года и перестать быть пешками внешних антикитайских сил, указал Ма Сяогуан.

Он также прокомментировал споры, вызванные увеличением срока обязательной военной службы до одного года на Тайване администрацией Демократической прогрессивной партии (ДПП).

ДПП использует военные средства в попытках добиться «независимости Тайваня» и противостоять воссоединению, отметил Ма Сяогуан, добавив, что этот шаг только усилит межбереговую напряжённость, подорвёт безопасность и благополучие жителей Тайваня.

Если власти ДПП вернутся к общей политической основе консенсуса 1992 года, то отношения между берегами Тайваньского пролива будут улучшаться и развиваться, а мир и стабильность в этом районе будут гарантированы, заключил официальный представитель.


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