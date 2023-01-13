 

Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса после крупнейшей потери состояния

13.01.2023, 7:40, Разное
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Илон Маск стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса по крупнейшей потере личного состояния в истории, пишет The Guardian. Предприниматель лишился $182 миллиардов и потерял статус самого богатого человека в мире из-за акций Tesla, которые упали на 65%.


AP

Илон Маск побил мировой рекорд по самой крупной потере личного состояния в истории, пишет The Guardian со ссылкой на Книгу рекордов Гиннесса. Согласно её докладу, с ноября 2021 года миллиардер лишился $182 млрд, хотя некоторые источники указывают, что реальная цифра ближе к $200 млрд.

«Состояние Маска сократилось с максимальной суммы в 320 миллиардов долларов в 2021 году до 138 миллиардов долларов на январь 2023 года, главным образом из-за просевших акций Tesla», — уточняют в базе данных мировых рекордов, основываясь на информации Forbes. Хотя авторы доклада признают, что точную цифру «почти невозможно установить», общая сумма убытков «значительно превосходит» предыдущий рекорд в $58,6 млрд, установленный японским инвестором Масаеси Соном в 2000 году.

В статье отмечается, что в декабре глава Tesla уступил статус самого богатого человека в мире французу Бернару Арно, президенту люксового конгломерата LVMH. На 12 января Forbes оценивает состояние Арно в $203,7 млрд, а Маска — в $146,5 млрд.

Как указано в докладе Книги рекордов Гиннесса, большая часть состояния Маска приходится на акции Tesla, которые в 2022 году провалились на 65%. В октябре их падение ускорилось после того, как предприниматель купил Twitter за примерно $44 млрд, пишет The Guardian.


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