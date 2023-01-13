Глава комитета Бундестага Штрак-Циммерман призвала Шольца выдать Польше экспортное разрешение на передачу танков Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц должен согласиться на выдачу Польше экспортного разрешения, чтобы Варшава поставила Украине танки Leopard 2, сообщила председатель комитета немецкого парламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Штрак-Циммерман, которая является членом Свободной демократической партии, поддержала предложение «поставить на Украину в короткие сроки боевые танки Leopard в рамках общеевропейской инициативы».

По мнению Штрак-Циммерман, Шольцу следует «пересилить себя», даже если в действиях Польши есть «много предвыборной борьбы, в которой слишком охотно упоминается Германия», передает ТАСС со ссылкой на Funke.

Напомним, польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства.

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