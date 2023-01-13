Глава комитета Бундестага Штрак-Циммерман призвала Шольца выдать Польше экспортное разрешение на передачу танков Киеву
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Канцлер Германии Олаф Шольц должен согласиться на выдачу Польше экспортного разрешения, чтобы Варшава поставила Украине танки Leopard 2, сообщила председатель комитета немецкого парламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Штрак-Циммерман, которая является членом Свободной демократической партии, поддержала предложение «поставить на Украину в короткие сроки боевые танки Leopard в рамках общеевропейской инициативы».
По мнению Штрак-Циммерман, Шольцу следует «пересилить себя», даже если в действиях Польши есть «много предвыборной борьбы, в которой слишком охотно упоминается Германия», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Напомним, польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства.
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