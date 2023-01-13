 

Глава комитета Бундестага Штрак-Циммерман призвала Шольца выдать Польше экспортное разрешение на передачу танков Киеву

13.01.2023, 6:30, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц должен согласиться на выдачу Польше экспортного разрешения, чтобы Варшава поставила Украине танки Leopard 2, сообщила председатель комитета немецкого парламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Штрак-Циммерман, которая является членом Свободной демократической партии, поддержала предложение «поставить на Украину в короткие сроки боевые танки Leopard  в рамках общеевропейской инициативы».

По мнению Штрак-Циммерман, Шольцу следует «пересилить себя», даже если в действиях Польши есть «много предвыборной борьбы, в которой слишком охотно упоминается Германия», передает ТАСС со ссылкой на Funke.

Напомним, польский президент Анджей Дуда пообещал передать Украине роту танков Leopard 2 немецкого производства. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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