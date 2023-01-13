Замглавы МИД Украины Джапарова сообщила о планах Киева предложить ГА ООН проект резолюции о «спецтрибунале» над Россией

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13.01.2023, 6:30, Новости дня
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В 2023 году Украина собирается вынести на обсуждение проект резолюции ГА ООН о «спецтрибунале» против России, сообщила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

Джапарова призвала членов ГА ООН поддержать идею «создания международного специального механизма». «Мы называем его между собой спецтрибуналом», – приводит ее слова ТАСС.

Как сообщила Джапарова, в феврале для Киева приоритетом будет проект резолюции, касающийся «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского. Украинский постпред при ООН Сергей Кислица намерен «работать над модальностями обсуждения», сказала она. Джапарова сообщила, что «для принятия этой резолюции могут созвать чрезвычайную специальную сессию». Резолюция по трибуналу против РФ может быть рассмотрена в ГА ООН позднее в 2023 году, добавила она.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что инициативы по трибуналу против РФ по Украине нелегитимны. Он подчеркнул, что по Уставу ООН решения по созданию трибунала, чтобы судить Россию, может принимать лишь Совет Безопасности, ГА ООН таких «решений принимать не уполномочена».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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