 

N-TV – высокая смертность в ФРГ объясняется не только старением населения

13.01.2023, 6:15, Разное
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В 2022 году смертность в ФРГ возросла на 3,4% в сравнении с 2021 годом, пишет N-TV. Это, в первую очередь, вызвано старением населения, однако свою роль здесь сыграли и пандемия коронавируса, и экстремальная жара, отмечает издание.


AP

За 2022 год естественная убыль населения в ФРГ составила 1,06 миллионов человек, пишет N-TV. Согласно данным немецкого федерального статистического ведомства, это на 3,4% выше, чем в 2021 году.

Как пишет издание, основной причиной растущей смертности является старение немецкого населения. В последние 20 лет доля пожилых людей в Германии последовательно нарастает. Однако аналитики отмечают, что высокая смертность вызвана не только старением населения. Свою роль сыграла и пандемия коронавируса, оказавшая сильное воздействие на среднюю продолжительность жизни.

Кроме того, показатели смертности в Германии за лето сильно превышали средние показатели предыдущих годов, пишет N-TV. Возможно, что причиной этого стала экстремальная жара. Что же касается избыточной смертности осенью 2022 года, то, по мнению экспертов, здесь негативную роль сыграл не только коронавирус, но и прочие респираторные заболевания. 


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