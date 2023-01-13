 

Удравшая из Израиля Пугачева молит о возвращении опального мужа в Россию: Обошла немало кабинетов

13.01.2023, 5:45, Разное
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Уже который месяц Примадонна российской эстрады живет за границей. Вместе с детьми и опальным муженьком, который, поливая грязью свою родину, потерял все, она обосновалась в Израиле. Уехало туда семейство еще прошлой весной, и в отличие от Максима Галкина* Алла Пугачева на время приезжала домой.

Ее сентябрьский визит был коротким и многим не понятным, ведь в конце концов артистка вновь уехала, после чего из-за бугра назвала соотечественников “холопами” и “рабами”. Но после появившейся сегодня в СМИ информации, ее гнев и желание поскорее покинуть родину становится понятным.

Только сейчас источники, знакомые с жизнью Примадонны, рассказали историю о том, как удравшая из Израиля Алла Пугачева молит о возвращении Максима Галкина* в Россию. Говорят, что во время последнего пребывания на родине звезда ходила по большим начальникам на телевидении, прося вернуть ее мужу работу.

“Алла Борисовна обошла немало кабинетов”, – приводит слова источника Пятый канал, отметив, что в ход шли даже самые серьезные обещания.

Примадонна клялась, что ее супруг перестанет писать политические посты в своем микроблоге. Но ее старания оказались напрасными. Алле Пугачевой на ее мольбы ответили, что вернувшегося в Россию и на телеэкраны Максима Галкина* обиженные люди просто не примут.

*Признан иностранными агентом, согласно решению Минюста РФ.


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