 

Лиза Мари Пресли подключена к аппарату жизнеобеспечения и находится в искусственной коме

13.01.2023, 5:00, Новости дня
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Певица Лиза-Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли, которая была госпитализирована после остановки сердца, находится в искусственной коме, сообщили источники.

Пресли находится в критическом состоянии после «полной остановки сердца», передает ТАСС со ссылкой на TMZ.

Она, как рассказали источники, находится «в отделении интенсивной терапии на аппарате жизнеобеспечения с временным кардиостимулятором», передает РИА «Новости».

Напомним, сообщалось, что медики прибыли к 54-летней Пресли домой «из-за возможной остановки сердца». Они ввели ей адреналин и сделали непрямой массаж сердца, после чего Пресли привезли в больницу. Лиза-Мари Пресли – единственная дочь Элвиса Пресли и его жены Присциллы Боле Пресли, вдова Майкла Джексона и бывшая жена актера Николаса Кейджа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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