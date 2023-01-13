Лиза Мари Пресли подключена к аппарату жизнеобеспечения и находится в искусственной коме
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Певица Лиза-Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли, которая была госпитализирована после остановки сердца, находится в искусственной коме, сообщили источники.
Пресли находится в критическом состоянии после «полной остановки сердца», передает ТАСС со ссылкой на TMZ.
Она, как рассказали источники, находится «в отделении интенсивной терапии на аппарате жизнеобеспечения с временным кардиостимулятором», передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что медики прибыли к 54-летней Пресли домой «из-за возможной остановки сердца». Они ввели ей адреналин и сделали непрямой массаж сердца, после чего Пресли привезли в больницу. Лиза-Мари Пресли – единственная дочь Элвиса Пресли и его жены Присциллы Боле Пресли, вдова Майкла Джексона и бывшая жена актера Николаса Кейджа.
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