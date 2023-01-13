 

Глава МИД Италии Таяни раскритиковал планы Ирландии ввести спецэтикетки с предупреждением о вреде алкоголя на бутылках

13.01.2023, 5:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти Италии и итальянские сельхозпроизводители резко раскритиковали Ирландию за намерение предупреждать о вреде алкоголя специальными этикетками на бутылках.

Ирландия сообщила о своих намерениях в июне. После шестимесячного «моратория» Еврокомиссия одобрила использование спецэтикеткок. Теперь в Ирландии на бутылках с алкоголем, включая пиво и вино, будут предупреждения, что «алкоголь вызывает болезни печени» и что «с алкоголем связано возникновение рака», передает РИА «Новости».

Против инициативы Ирландии резко выступили Италия, Франция и Испания – основные производители вина в Европе. Их поддерживает еще несколько стран ЕС. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в Twitter (соцсеть заблокирована в России) назвал решение Ирландии «абсурдным» и не учитывающим «разницу между умеренным потреблением и злоупотреблением алкоголем».

Глава минсельхоза Италии Франческо Лоллобриджида обвинил сторонников инициативы в попытке «оказать влияние на рынки» со стороны государств, «где не производят вино и где злоупотребляют крепкими спиртными напитками».

Таяни и Лоллобриджида потребовали от еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона вмешаться в ситуацию, которая, по их словам, отрицательно скажется на «свободе торговли и свободное обращение товаров» внутри ЕС. 

Ведущая национальная ассоциации сельхозпроизводителей Италии Coldiretti назвала предупреждения на бутылках «террористическими». В сообщении утверждается, что возникает «опасность нового протекционизма, который подпитывает тревога о вреде для здоровья».

Президент Coldiretti Этторе Прандини призвал не «приравнивать чрезмерное потребление крепких спиртных напитков, типичное для северных стран», к «умеренному и осознанному потреблению качественных продуктов с низким содержанием алкоголя». Последнее, по его словам, в Италии «стало эмблемой стиля жизни, связанного с вниманием к психофизическому балансу».

Несколько лет назад эксперты Европейского статистического агентства сравнили стоимость алкогольных напитков в разных европейских странах. Ирландия вошла в число стран с самым дорогим алкоголем в ЕС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07.20 / Климкин предсказал РФ обнищание

07.09.21 / Американские ученые советуют отключать видеотрансляции во время виртуальных встреч по работе

12.02.21 / “Думали, я остановлюсь и мне достаточно? Нет!” Тина Кароль презентовала “Скандал”. Видео

23.07.21 / SRF – рост заражений среди вакцинированных в Швейцарии не повод сомневаться в силе прививки

03.04.21 / Маркарова об организации встречи Байдена и Зеленского: Я думаю, что визиты будут

01.02.21 / Патриарх Кирилл о протестах в РФ: Молодежь наша буквально впадает в безумие

05.04.21 / “Кто-то кого-то в детстве объедал”. Ткач показал родного брата

17.08.20 / Рабочие «Беларуськалия» объявили забастовку

21.09.20 / Путин попросил главу Росреестра доложить о ситуации с гаражной амнистией

26.09.20 / Das Erste – строительство первого в Европе завода Tesla вызывает у немцев восторг и тревогу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика