 

Присцилла Пресли сообщила о смерти единственной дочери Элвиса Пресли певицы Лизы-Мари Пресли

13.01.2023, 5:00, Новости дня
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Певица Лиза-Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли, скончалась в возрасте 54 лет, сообщила ее мать Присцилла Пресли.

Присцилла Пресли заявила, что вынуждена «поделиться ужасной новостью». «Моя прекрасная дочь Лиза-Мари покинула нас», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на People.

Напомним, сообщалось, что Лиза-Мари Пресли попала в больницу после остановки сердца. Ее ввели в искусственную кому. Лиза-Мари Пресли была единственной дочерью Элвиса Пресли и его жены Присциллы Боле Пресли, вдовой Майкла Джексона и бывшей женой актера Николаса Кейджа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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