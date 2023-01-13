Новый бойфренд, шикарные выходы и отказ от сотрудничества: как Джоли пытается отомстить Питту

В 2005 году в

Голливуде образовалась пара самых красивых и успешных актеров — Анджелины Джоли

и Бреда Питта. Спустя почти 11 лет семейной жизни последовал громкий развод. Из

пары, как из рога изобилия, посыпались взаимные претензии, оскорбления и нежелание

договариваться. Теперь пара играет в игру — кто живет после отношений лучше.

Так, Бред Питт

завел новую подружку. Анджелина Джоли ответила красиво — пошла на свидание с актером

Полом Мескалем и провела с ним почти пять часов.

Недавно, Джоли

заметили во время шопинга с дочерью Захарой. Анджелина была одета в элегантное

пальто, брюки и стильные очки. Даже сквозь цветные стекла репортеры заметили

хороший макияж Джоли. Журналисты сделали вывод, что так актриса привлекает к

себе дополнительное внимание.

Конечно, самой

яркой попыткой Джоли отомстить Питту после развода стали разбирательства касательно

совместной винодельни бывших супругов. Анджелина Джоли продала поместье и

виноградники во Франции, не получив разрешение второго владельца. Отказ от

сотрудничества довел дело до суда.

Поклонники пары

до сих пор переживают разрыв Джоли и Питта. Конечно, о воссоединении речи не

идет. Однако, фанаты верят, что пара перестанет публично выяснять отношения.