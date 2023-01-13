 

Кирби заявил о приверженности США денуклеаризации Корейского полуострова и отсутствии у Сеула стремления получить ЯО

13.01.2023, 3:38, Новости дня
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Республика Корея ясно дала понять, что она не стремится к получению ядерного оружия, заверил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

В четверг президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что его страна может разместить у себя чужое ядерное оружие или создать собственное, если ситуация с «провокациями» КНДР ухудшится. Кирби сообщил, что американская сторона все еще привержена «полной денуклеаризации» Корейского полуострова, передает РИА «Новости».

Напомним, Республики Корея сообщила о переговорах с США о совместных учениях с участием американских ядерных сил. Вашингтон опроверг это, заявив, что тема не обсуждается, так как Южная Корея не обладает ядерным оружием.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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