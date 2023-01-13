 

Захарова объяснила визит Бербок в Харьков и Киев необходимостью дать «нужную картинку»

13.01.2023, 3:38, Новости дня
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Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьков и Киев, чтобы получить «нужную картинку» для формирования системы убеждений, визит «ни на что не влияет вообще, в принципе», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила: «Это же ничего, это ни о чем: приехала она, не приехала, сфотографировалась, в маске она ходит». Как подчеркнула Захарова, не Бербок «принимает решения», немецкий министр «о многих даже и не знает», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Официальный представитель МИД РФ указала, что Бербок «не привезла ничего того, что нельзя было обсудить между ними по их средствам связи». Захарова назвала видит «работой на камеру», объяснив его «навязыванием аудитории некой ментальной псевдологической цепочки». По мнению Захаровой, Бербок пытается создать впечатление, что «они работают, что они что-то делают, все это идет с музыкой, с каким-то драматизмом».

Напомним, Бербок посетила Киев второй раз после начала специальной военной операции РФ на Украине. Первый раз Бербок побывала в Киеве в мае.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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